Новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода будет опубликована после согласования тарифов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода будет опубликована после согласования тарифов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, в связи с принятием поправок в федеральный закон "Об организации регулярных перевозок..." власти не могут переводить маршруты на регулируемые тарифы без согласования с перевозчиком. Поэтому новая маршрутная сеть нуждается в корректировке, она будет обнародована после внесенных изменений.

Также Глеб Никитин рассказал о причинах замен троллейбусов электробусами. По его словам, электробусы являются эффективным электрическим транспортом нового поколения.

"Они не зависят от электрических линий, которые, в случае поломки, останавливают всё движение. А метановые автобусы несравнимо более эффективны, чем троллейбусы, при том, что экологический вес примерно одинаков. Электробусы и автобусы на метане более надёжны, будем опираться на них", - написал губернатор Нижегородской области.

Напомним, что внедрение новой маршрутной сети запланировано на лето и осень 2022 года.

Ранее сообщалось, что стоимость реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации оценивается в 117 млрд рублей. Она рассчитана на пять лет: с 2021 по 2026 год.