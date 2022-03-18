Дептранс опубликовал схему движения по пл. Сенной на период ремонтных работ Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода рассказал о том, как будет организовано движения по пл. Сенной на время ремонта трамвайных путей.

Напомним, что с 22:00 29 апреля будет перекрыт участок площади на пересечении улицы Большая Печерская и улицы Максима Горького. Ограничения продлятся до 5:00 3 мая.

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Большой Печёрской, Фрунзе и Ковалихинской.

Кроме того, на участке улицы Большая Печерская напротив дома 6/49 на пл. Сенной на время работ будет запрещена остановка и стоянка транспорта.