Дептранс опубликовал схему движения по пл. Сенной на период ремонтных работ

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода рассказал о том, как будет организовано движения по пл. Сенной на время ремонта трамвайных путей.
Напомним, что с 22:00 29 апреля будет перекрыт участок площади на пересечении улицы Большая Печерская и улицы Максима Горького. Ограничения продлятся до 5:00 3 мая.
Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Большой Печёрской, Фрунзе и Ковалихинской.
Кроме того, на участке улицы Большая Печерская напротив дома 6/49 на пл. Сенной на время работ будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
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