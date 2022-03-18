Площадь Сенная с 29 апреля будет частично перекрыта в связи с ремонтом трамвайных путей Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Площадь Сенная с 29 апреля будет частично перекрыта в связи с ремонтом трамвайных путей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 22:00 29 апреля будет перекрыт участок площади на пересечении улицы Большая Печерская и улицы Максима Горького. Ограничения продлятся до 5:00 3 мая.

В ближайшее время дептранс Нижнего Новгорода утвердит проект организации движения транспорта на площади во время проведения работ.

Ранее сообщалось, что возле дома №3 на ул. Бекетова в Нижнем Новгороде с 18 мая будет запрещена парковка.