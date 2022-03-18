Канавинский мост и прилегающие улицы в Нижнем Новгороде будут перекрыты 9 мая в связи с Парадом Победы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Канавинский мост и прилегающие улицы в Нижнем Новгороде будут перекрыты 9 мая в связи с Парадом Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, с 08:00 5 мая до 22:00 9 мая движение транспорта будет прекращено напротив дома № 2 на площади Маркина, а с 08:00 8 мая до 15:00 9 мая ограничения будут распространяться на всю площадь. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Также с 00:01 до 16:00 9 мая будет частично перекрыт ряд улиц.

Перекрытые участки дорог:

- улица Советской (на участке от площади Ленина до Канавинского моста);

- улица Черниговской (на участке от Канавинского моста до переулка Мельничный);

- Нижне-Волжская набережная;

- улица Рождественская;

- Зеленский съезд (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского Кремля);

- улица Широкая;

- Георгиевский съезд;

- Казанский съезд;

- Благовещенская площадь;

- улица Керченская (на участке от улицы Совнаркомовской до Канавинского моста);

- Похвалинский Съезд (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской);

- Канавинский мост;

- набережная Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома 110А по улице Слобода Печеры).

Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертный полк" 9 мая стартует от Нижегородской ярмарки.