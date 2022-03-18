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Канавинский мост и прилегающие улицы в Нижнем Новгороде будут перекрыты 9 мая в связи с Парадом Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно информации, с 08:00 5 мая до 22:00 9 мая движение транспорта будет прекращено напротив дома № 2 на площади Маркина, а с 08:00 8 мая до 15:00 9 мая ограничения будут распространяться на всю площадь. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Также с 00:01 до 16:00 9 мая будет частично перекрыт ряд улиц.
Перекрытые участки дорог:
- улица Советской (на участке от площади Ленина до Канавинского моста);
- улица Черниговской (на участке от Канавинского моста до переулка Мельничный);
- Нижне-Волжская набережная;
- улица Рождественская;
- Зеленский съезд (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского Кремля);
- улица Широкая;
- Георгиевский съезд;
- Казанский съезд;
- Благовещенская площадь;
- улица Керченская (на участке от улицы Совнаркомовской до Канавинского моста);
- Похвалинский Съезд (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской);
- Канавинский мост;
- набережная Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома 110А по улице Слобода Печеры).
Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертный полк" 9 мая стартует от Нижегородской ярмарки.
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