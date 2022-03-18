Лжесотрудники службы безопасности банка обманули нижегородцев на сумму более чем в 2 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лжесотрудники службы безопасности банка обманули нижегородцев на сумму более чем в 2 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, с 25 по 27 апреля мошенники обманули трех нижегородцев.

Так, 73-летняя нижегородка сообщила в полицию о том, что ей поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, который сообщил об оформлении кредита на ее имя третьими лицами. Собеседник порекомендовал пенсионерке перевести 720 тысяч рублей на "безопасный счет", чтобы предотвратить данную операцию.

Аналогичный случай произошел в Нижегородском районе. 21-летнему молодому человеку позвонил лжесотрудник крупного банка, который сказал нижегородцу о взломе его электронного счета. Для сохранения всех денежных средств потерпевший снял 470 тысяч рублей и перевел их на продиктованный счет.

Также 68-летняя жительница Приокского района рассказала полиции о том, что лжесотрудник службы безопасности банка убедил ее перевести 920 тысяч рублей на неизвестные расчетные счета для сохранения средств от мошенников.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

Управление МВД России напоминает, что сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам с рекомендациями, какие действия им нужно выполнить, чтобы уберечь деньги от мошенников, а также не спрашивают реквизиты банковских карт.

Ранее сообщалось, что нижегородец обманом заполучил 2,5 млн рублей у пенсионеров.