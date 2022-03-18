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Общество

Достройка проблемного ЖК "Приокский" стартовала в Нижнем Новгороде

28 апреля 2022 18:57  [209] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Достройка проблемного ЖК "Приокский" стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас рабочие восстанавливают ограждение строительной площадки, прокладывают временные дороги, вывозят старый мусор и грунт, монтируют временное освещение и пункт мойки колес, готовят площадки под складирование стройматериалов.

Также проводится закупка материалов для восстановления временного водоснабжения и выполнения строительно-монтажных работ.

Кроме того, региональная дирекция по строительству корректирует проектно-сметную документацию.  

Как рассказал директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области Иван Сбитнев, достройка ЖК "Приокский" позволит восстановить права 162 обманутых дольщиков.

Также он добавил, что в настоящий момент строительная готовность здания составляет примерно 50%. Прохождение всех необходимых юридических процедур было осложнено тем, что после предыдущего застройщика пришлось провести тщательное обследование объекта незавершенного строительства, скорректировать проектную документацию и организовать проведение государственной экспертизы. 

Напомним, что ЖК "Приокский" - жилой дом с помещениями общественного назначения, состоит из трех секций высотой от 10 до 16 этажей. Строительство ЖК было остановлено застройщиком "Строительно-финансовая ассоциация", который в 2019 году был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что сдача еще трех домов ЖК "Новинки Smart City" запланирована на второй квартал 2022 года.

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Теги:
Строительство
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