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Достройка проблемного ЖК "Приокский" стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, сейчас рабочие восстанавливают ограждение строительной площадки, прокладывают временные дороги, вывозят старый мусор и грунт, монтируют временное освещение и пункт мойки колес, готовят площадки под складирование стройматериалов.
Также проводится закупка материалов для восстановления временного водоснабжения и выполнения строительно-монтажных работ.
Кроме того, региональная дирекция по строительству корректирует проектно-сметную документацию.
Как рассказал директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области Иван Сбитнев, достройка ЖК "Приокский" позволит восстановить права 162 обманутых дольщиков.
Также он добавил, что в настоящий момент строительная готовность здания составляет примерно 50%. Прохождение всех необходимых юридических процедур было осложнено тем, что после предыдущего застройщика пришлось провести тщательное обследование объекта незавершенного строительства, скорректировать проектную документацию и организовать проведение государственной экспертизы.
Напомним, что ЖК "Приокский" - жилой дом с помещениями общественного назначения, состоит из трех секций высотой от 10 до 16 этажей. Строительство ЖК было остановлено застройщиком "Строительно-финансовая ассоциация", который в 2019 году был признан банкротом.
Ранее сообщалось, что сдача еще трех домов ЖК "Новинки Smart City" запланирована на второй квартал 2022 года.
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