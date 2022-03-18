Оксана Дектерева: "Соседские центры и ТОСы должны стать центром жизни в микрорайонах города" Общество

Оксана Дектерева Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Дектерева назначена директором АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода". Она уверена, необходимо наладить более тесное взаимодействие между жителями и муниципалитетом:

"Я всего несколько дней, как приступила к своим должностным обязанностям. Сейчас изучаю работу и планы АНО, контролирую реализующиеся программы. Моя основная цель – наладить более тесное взаимодействие между жителями и муниципалитетом.

Мы должны приглашать в ТОСы инициативных жителей разных возрастных категорий. Раньше там базировались советы женщин и ветеранов, депутаты проводили приемы жителей. Сейчас, на мой взгляд, на данных площадках должны проходить актуальные социокультурные мероприятия.

Нужно сделать так, чтобы соседские центры и ТОСы стали центром жизни в микрорайонах города. Жители должны приходить туда с инициативами, проводить мероприятия, которые будут полезны как можно большему числу людей. Проблема в том, что они иногда и не знают, что соседский центр расположен в их дворе. Важно проводить работу по информированию населения о деятельности ТОСов", - сказала Оксана Дектерева.