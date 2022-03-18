Более 100 тонн автомобильных покрышек собрали и утилизировали в Нижнем Новгороде с начала 2021 года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 100 тонн автомобильных покрышек собрали и утилизировали в Нижнем Новгороде с начала 2021 года.Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

По словам замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексея Краснова, автошины являются отходами IV класса опасности, которые не относятся к твердым коммунальным отходам. Их нельзя складировать на контейнерных площадках и отправлять на полигоны, поэтому покрышки необходимо перерабатывать.

Так, в 2021 году в Нижнем Новгороде на переработку было отправлено более 70 тонн покрышек, из которых было сделано около 4 тыс. кв. м. покрытия для спортивных и детских площадок. В этом году собрано уже около 30 тонн.

Также Алексей Краснов добавил, что наиболее активно покрышки собираются в Московском, Приокском и Канавинском районах.

Ранее сообщалось, что более 10 пунктов по приёму автопокрышек будет создано в Нижнем Новгороде.