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Общество

Более 10 пунктов по приёму автопокрышек будет создано в Нижнем Новгороде

20 апреля 2022 12:52  [55] Общество

Фото: "Гражданский патруль" в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пункты по приёму старых автомобильных покрышек и сломанной бытовой техники создадут в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в городской администрации.

Напомним, в ноябре 2021 года Юрий Шалабаев и "Дмитровский завод РТИ" подписали соглашение о сборе и переработке автомобильных шин, которые относятся к отходам четвёртого класса опасности. Данное предприятие является одним из крупнейших в стране заводов по переработке и утилизации отходов и производству резиновой крошки.

Тогда сообщалось, что глава Нижнего Новгорода дал поручение выбрать в каждом районе места, подходящие для организации централизованных точек сбора использованных автопокрышек.

Согласно информации, в настоящее время департамент градостроительного развития и архитектуры совместно с администрациями районов подобрали 11 мест для размещения пунктов приёма старых автомобильных шин.

Кроме того, рассматривается вариант использования этих мест ещё и для приёма от населения ненужной электроники и бытовой техники и ряда других видов отходов, запрещённых к захоронению и подлежащих утилизации и переработке.

В администрации добавили, что на данный момент определяется источник финансирования, а также выбирается организация-оператор по содержанию пунктов приёма.

В настоящее время нижегородцы могут воспользоваться услугами ряда автосервисов и шинных мастерских, которые собирают отработанные покрышки и отправляют для утилизации на завод.

Ранее сообщалось, что около 20 тонн бесхозных автомобильных шин вывезли с начала весны из Нижнего Новгорода.

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Теги:
Автомобили Техника Экология
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