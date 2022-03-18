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Общество

Почти 500 тысяч кв.м жилья введено в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в 2021 году

29 апреля 2022 11:31  [168] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 500 тысяч кв.м жилья введено в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии перед депутатам Гордумы.

Согласно информации, в 2021 году в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" велось расселение 48 жилых домов, в рамках которого собственникам было возмещено 233 млн рублей. Также нанимателям было предоставлено 30 жилых помещений, а 107 семей, проживавших в аварийном жилье, были расселены за счет средств бюджета. Собственникам же квартир было выплачено возмещение в сумме более 108 млн рублей.

За прошедший год в городе было введено в эксплуатацию 486,8 тысяч кв.м жилья, в числе которых 9 жилых домов, построенных в рамках развития застроенных территорий площадью 137,5 тысяч квадратных метров.

Также в рамках подготовках к 800-летию Нижнего Новгорода было выделено более 280 млн рублей на ремонт крыш и фасадов 122 многоквартирных домов. Капитальный ремонт был проведен в 177 многоквартирных домах и 11 ОКН. Финансирование этих работ составило 1,8 млрд рублей.

Кроме того, в 36 многоквартирных домах был выполнен поддерживающий ремонт, 49 помещений муниципального жилищного фонда и 15 помещений для детей-сирот были отремонтированы.

Ранее сообщалось, что около 60 тысяч кв. м жилья будет построено на месте бывшей военной базы в Автозаводском районе.

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Теги:
Жилье Строительство
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