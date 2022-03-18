Нижегородцы в 2021 году получили 130 млн рублей дополнительной соцподдержки из городского бюджета Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы в 2021 году получили 130 млн рублей дополнительной соцподдержки из городского бюджета. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии перед депутатам Гордумы.

Согласно информации, дополнительную социальную поддержку и помощь из городского бюджета в 2021 году получило более 37 тысяч нижегородцев. Юрий Шалабаев отметил, что прежде всего, это многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми, жители города, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и пенсионеры.

Глава города рассказал, что ежеквартальные и ежемесячные выплаты в 2021 году получали 15 тысяч человек, адресную поддержку в виде единовременных выплат - более 2,5 тысяч человек, а 19,5 тысяч детей из малообеспеченных семей получили новогодние подарки.

Докладывая о деятельности муниципального учреждения "Молочная кухня", Юрий Шалабаев рассказал, что ежедневно на бесплатной основе молочную продукцию получает 5 тысяч детей льготных категорий, а за счет средств родителей почти 9 тысяч. В целом продукцией еженедельно обеспечиваются еще около 40 тысяч школьников.

Также на предприятии было приобретено новое оборудование, выполнен ремонт производственных помещений в Автозаводском и Нижегородском районах, отремонтированы 37 и открыто 6 новых раздаточных пунктов. Кроме того, учреждение планирует запуск производства сыров.

Резюмируя, Юрий Шалабаев отметил, что администрация города держит на особом контроле вопрос обеспечения горячим питанием в образовательных учреждениях. В целом бесплатное питание получают 67 тысяч учащихся. Это школьники младших классов и льготные категории учеников 5-11 классов.

Ранее сообщалось, что более 260 млн рублей будет направлено на социальную поддержку граждан в Нижегородской области.