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Общество

Объекты инженерной инфраструктуры восьми нижегородских ЖК перейдут в муниципальную собственность

29 апреля 2022 14:41  [107] Общество
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Объекты инженерной инфраструктуры восьми нижегородских ЖК перейдут в муниципальную собственность. Об этом стало известно на заседании Думы Нижнего Новгорода 29 апреля.

Согласно информации, в муниципальную собственность будут переданы сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, наружного освещения и ливневой канализации в новых жилых комплексах: "Мончегория", "Новая Кузнечиха","Октава", "Лайнер на Барминской", "Олимпийский", "Москва Град", "Город времени", "Новинки Smart City".

Кроме того, депутаты поддержали предложения о передаче городу ведомственных объектов коммунального хозяйства.

Так, АО "Нормаль" передает в муниципальную собственность вместе с земельным участком котельную на ул. Литвинова, которая обслуживает многоквартирные дома на улицах Витебская и Октябрьской Революции, а также ряд социальных объектов. В дальнейшей котельная будет реконструирована с целью увеличения ее мощности под перспективную жилую застройку данной территории.

Также из федеральной собственности городу передается газораспределительная станция и газопровод в квартале Агродом в к.п. Зеленый Город. Данные объекты обеспечивают теплом жилые дома квартала, муниципальный детский сад, пожарную часть и административное здание.

Как отметил председатель постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям Кирилл Лазорин, работа по принятию в муниципальную собственность объектов позволяет не допускать появления в городе бесхозяйных сетей.

Ранее сообщалось, что котельная на ул. Батумской в Нижнем Новгороде перейдет в частную собственность.

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Теги:
Гордума Городское хозяйство
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