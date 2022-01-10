Котельная на ул. Батумской в Нижнем Новгороде перейдет в частную собственность Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Котельная на ул. Батумской в Нижнем Новгороде перейдет в частную собственность. Об этом стало известно на внеочередном заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, депутаты одобрили снятие ограничений на приватизацию земельного участка площадью 6925 кв.м на ул. Батумской, на котором находится котельная, вносимая в качестве вклада в уставной капитал АО "Теплоэнерго".

Ограничения были связаны с тем, что данный земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны водопроводных станций "Малиновая гряда" и "Слудинская". Но 27 февраля вступили в силу изменения в Земельный кодекс РФ, которыми были сняты ограничения в обороте земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной защиты источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин добавил, что в план приватизации также будет включено 38 объектов движимого имущества – это оборудование, которое находится в зданиях котельных.

Ранее сообщалось, что более 500 млн рублей направят на реконструкцию и строительство котельных в Нижнем Новгороде.