Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2022 16:13  [26] Автопробег под девизами "Za Мир! Труд! Май!" проследовал по территории Нижегородской области
29 апреля 2022 16:06  [43] Движение транспорта на участке ул. Делегатская будет приостановлено до середины мая
29 апреля 2022 15:54  [62] Сквер в микрорайоне Бурнаковский будет благоустроен за 45,5 млн рублей
29 апреля 2022 15:48  [83] "Нижегородэлектротранс" переходит в региональную собственность
29 апреля 2022 15:42  [66] Анна Гор: "Для многих нижегородский уик-энд стал самым желанным времяпрепровождением"
29 апреля 2022 15:39  [83] Комитеты Гордумы Дзержинска отчитались о своей работе в 2021 году
29 апреля 2022 14:41  [106] Объекты инженерной инфраструктуры восьми нижегородских ЖК перейдут в муниципальную собственность
29 апреля 2022 14:33  [159] Нижегородская молочная кухня начнёт производить сыры
29 апреля 2022 14:01  [128] "Теплоэнерго" восстановит благоустройство в местах проведения зимних ремонтов до конца мая
29 апреля 2022 13:17  [128] Тестирование интеллектуальной системы управления дорожным движением начнётся в Нижнем Новгороде летом
Общество

Нижегородская молочная кухня начнёт производить сыры

29 апреля 2022 14:33  [159] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На мощностях МБУЗ "Молочная кухня" Нижнего Новгорода уже в этом году стартует производство сыров. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Молочная кухня обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши.

Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

В ближайшее время продуктовую линейку "Молочной кухни" ждёт расширение - благодаря производству сыров, которые будут также адаптированы для детского питания.

По словам Юрия Шалабаева, в этом году снова откроется производственная база в Сормовском районе, которая была законсервирована в 2018 года из-за недостатка финансирования. И к концу 2022 года на мощностях этой молочной кухни начнут готовить сыры.

Напомним,  на модернизацию "Молочной кухни" из городского бюджета в прошлом году было выделено 20 млн рублей. На эти деньги был проведён ремонт двух производственных баз - на Автозаводе и в Нижегородском районе, а также 37 молочно-раздаточных пунктов.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Молочная кухня Продовольствие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph