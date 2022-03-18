Нижегородская молочная кухня начнёт производить сыры Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На мощностях МБУЗ "Молочная кухня" Нижнего Новгорода уже в этом году стартует производство сыров. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Молочная кухня обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши.

Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

В ближайшее время продуктовую линейку "Молочной кухни" ждёт расширение - благодаря производству сыров, которые будут также адаптированы для детского питания.

По словам Юрия Шалабаева, в этом году снова откроется производственная база в Сормовском районе, которая была законсервирована в 2018 года из-за недостатка финансирования. И к концу 2022 года на мощностях этой молочной кухни начнут готовить сыры.

Напомним, на модернизацию "Молочной кухни" из городского бюджета в прошлом году было выделено 20 млн рублей. На эти деньги был проведён ремонт двух производственных баз - на Автозаводе и в Нижегородском районе, а также 37 молочно-раздаточных пунктов.