Движение транспорта на участке ул. Делегатская будет приостановлено до середины мая Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на участке ул. Делегатская будет приостановлено до середины мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта на участке улицы Делегатская от дома 6 корпус 2 до дома 6 корпус 3 по улице Молитовской будет приостановлено с 06.00 30 апреля по 23.59 18 мая в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Отмечается, что на подъездах к ремонтному участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

"Объехать закрытый участок дороги можно будет по переулкам Мотальному и Трамвайному либо по ул. Даргомыжского", - рассказали в городском департаменте.