Нижегородский водоканал открыл фонтан на площади Минина и Пожарского Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский водоканал открыл центральный фонтан города на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в Нижегородском водоканале, впервые фонтан был запущен 175 лет назад, и его основная задача заключалась в обеспечении водой жителей, которые набирали воду из чаши.

За это время фонтан множество раз менял свое местоположение и реставрировался. В настоящее время в его конструкции используются новейшие технологические решения. Так, при помощи современного насосного оборудования и ПО, синхронизирующего подачу воды, создается эффект "танцующего" фонтана.

Во время торжественного открытия фонтана проходила выставка исторических фотографий, демонстрирующих развитие водоснабжения и водоотведения в Нижнем Новгороде, а экскурсовод рассказывал о первом в России напорном водопроводе. Также сотрудники Нижегородского водоканала продемонстрировали, как сейчас очищается вода, куда уходят стоки, и как работает компания.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков рассказал, что открытие фонтана для водоканала является не только красивой традицией, а еще и памятью об истоках водоснабжения.

Также он отметил, что за каждым фонтаном и литром чистой питьевой воды стоит ежедневный труд более 3 тысяч сотрудников водоканала.

Ранее сообщалось, что все фонтаны Нижнего Новгорода планируется запустить к 9 мая.