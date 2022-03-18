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29 апреля 2022 17:19  [167] Движение трамваев и автобусов изменится из-за перекрытия площади Сенной с 29 апреля по 3 мая
Общество

Движение трамваев и автобусов изменится из-за перекрытия площади Сенной с 29 апреля по 3 мая

29 апреля 2022 17:19  [167] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на площади Сенной в предстоящие праздничные выходные планируется перекрытие движения транспорта.

Так, 1 и 2 мая в ночное время будет временно перекрыт участок пл. Сенной около дома №54 по ул. Большая Печерская в направлении Казанского съезда в связи с демонтажем крановой установки.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, дороги будут перекрываться в воскресенье и в понедельник с 00:01 до 5:00

Варианты объезда:

- при движении со стороны ул. Родионова в направлении Казанского съезда - по ул. Большой Печёрской, пер. Школьному и ул. Минина,

- при движении со стороны ул. Максима Горького - по улицам Новосолдатской и Сеченова с левым поворотом на ул. Большую Печёрскую.

Кроме того, в связи с ремонтом трамвайных путей с 22:00 29 апреля до 5:00 3 мая будет перекрыт участок пл. Сенной на пересечении улиц Большой Печерской и Максима Горького.

В связи с этим будут внесены изменения в маршруты регулярных перевозок:

- трамвай №2 будет следовать от остановки "Чёрный пруд" по улицам Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Белинского, Ошарской, Кузнечихинской - до остановки "Лапшиха" в оба направления;

- автобусные маршруты А-2, А-16, А-17, А-28, А-62, Т-57, Т-83, Т-88 будут проходить в направлении улицы Белинского – по Сенной площади, улицам Минина, Семашко, Ковалихинской;
на данных маршрутах будут временно введены остановки "ГИТО", "Технический университет" в одном направлении;

- автобусные маршруты А-19, Т-31 будут следовать в направлении улицы Белинского по ул. Семашко и Ковалихинской.

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Теги:
движение Общественный транспорт Трамвай
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