Движение транспорта по участку ул. Светлоярской будет остановлено с 1 по 29 мая Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение транспорта по участку ул. Светлоярской будет остановлено с 1 по 29 мая. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения будут введены в связи с ремонтными работу и коснутся участка от ул.Мокроусова до ул.Торфяной.

Объехать закрытую территорию можно будет по ул. Мокроусова с выездом на ул.Торфяную и по ул. Станиславского. Также объездные пути будут доступны через улицу Федосеенко, либо по ул. Коминтерна, Союзному переулку и улицам Героя Сутырина, Старая Канава, Баренца.

Кроме того, в связи с ограничениями будут внесены изменения в работу общественного транспорта по маршрутам А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, а также Т-45, Т-65, Т-76 и Т-94.

Так, движение автобусов, следующих в направлении ул. Культуры, будет временно организовано по ул. Светлоярской с разворотом на остановочном пункте "Улица Станиславского", далее - по ул. Мокроусова, временной объездной дороге и по ул. Торфяной.

Автобусы, следующие в направлении проспекта 70 лет Октября, будут двигаться по ул. Торфяной с выездом по Мокроусова на ул. Светлоярскую.

На период ремонтных работ будут введены временные остановочные пункты "Улица Мокроусова" в обоих направлениях - в районе дома №13Б по ул. Светлоярской и "Улица Торфяная" в обоих направлениях - в районе пересечения с ул. 8 Марта.

Ранее сообщалось, что движение трамваев и автобусов изменится из-за перекрытия площади Сенной с 29 апреля по 3 мая.