Праздничную программу подготовили в парках Нижнего Новгорода к 1 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Праздничную программу подготовили в парках Нижнего Новгорода к 1 мая. Об этом сообщили в департаменте культуры городской администрации.

Так, в парках "Светлоярский", "Дубки" и в детском парке им.Я.М.Свердлова пройдет серия мероприятий под общим названием "Культурфест", в рамках которого пройдут концерты с национальными творческими коллективами и фольклорными исполнителями. Также будут организованы фотозоны и тематические выставки.

Также с 12:00 до 16:00 в этих парках пройдут творческие мастер-классы, конкурсы, викторины. Для детей будут организованы выступления жонглеров и аквагрим.

В парке "Швейцария" пройдет фестиваль парковой музыки "В городском саду играет..." и экскурсионные программы парка. В департаменте отметили, что нижегородские музыканты будут играть в парке каждые выходные до наступления холодов. Также будут доступны эко-маршруты и экскурсионные квесты по истории парка.

На центральной сцене Автозаводского парка С 13:00 до 15:00 пройдет концерт"Мир! Труд! Май! Парк!", на котором выступят творческие коллективы МБУК ЦКиД "Молодежный": Образцовый хореографический ансамбль "Сувенир", театр визуального искусства "Твикс", студия эстрадной песни "Фортуна" и другие. Также пройдет выступление вокального ансамбля "Живана" из города Лыскова.

Для детей в парке будет работать творческая зона, где каждый сможет порисовать, поиграть и получить памятные призы и подарки.

В финале программы нижегородцы примут участие в запуске фонтанов в Автозаводском парке.

Ранее сообщалось, что парковый сезон в Нижнем Новгороде откроется 1 мая.