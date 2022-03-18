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Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая

04 мая 2022 10:10  [137] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, организациям, отвечающим за теплоснабжение, и управляющим компаниям рекомендуется перейти на летний режим работы.

Напомним, что отопление отключается при установлении среднесуточной температуры выше 8 градусов в течение 5 дней подряд.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.

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Теги:
Отопительный сезон
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