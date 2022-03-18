Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, организациям, отвечающим за теплоснабжение, и управляющим компаниям рекомендуется перейти на летний режим работы.

Напомним, что отопление отключается при установлении среднесуточной температуры выше 8 градусов в течение 5 дней подряд.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.