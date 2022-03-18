Месячник по благоустройству продолжается в Нижнем Новгороде в майские праздники Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Месячник по благоустройству продолжается в Нижнем Новгороде в майские праздники. Об этом сообщили в администрации города.

Так, в Московском районе в выходные и праздничные дни дорожные службы мыли дороги и проезды, очищали прибордюрные полосы, собирали мусор с газонов, приводили в нормативное состояние остановочные павильоны, чистили опоры освещения от рекламных объявлений. Также ямочный ремонт прошел на ул. Куйбышева и на виадуке по ул. Рябцева. Сегодня же рабочие моют отбойный осевой брус на Московском шоссе, а также откачивается вода с подтопляемых территорий на ул. Народной, 34, ул. Гастелло, проспекте Героев, 41.

Кроме того, студенты Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса и сотрудники администрации Московского района провели субботник на ул.Левинка, привели в порядок "Памятный знак погибшим в годы войны".

В Советском районе идет очистка остановочных павильонов от рекламы и граффити, окраска металлических конструкций остановок, а также урн для мусора. В районной администрации отметили, что в настоящее время специалисты подрядной организации уделяют внимание выявлению открытых или "просевших" смотровых колодцев. Так, сегодня крышку люка установят по адресу: ул. Ванеева,231. Также продолжается уборка на улицах Юбилейной, Кулибина, Тимирязева, Бекетова, Нартова, Козицкого, Шишкова, и Генкиной.

Окраска остановочных павильонов идет на ул.Патриотов и Ореховской в Автозаводском районе. На ул.Веденяпина и Южном шоссе рабочие красят урны. На проспекте Ленина идет очистка столбов от несанкцированной рекламы, а на ул. Красных партизан проходит фрезерование для продолжения ямочного ремонта. Всего ямочный ремонт выполнен на более 6 тыс. кв. м. Окрашено 990 м бортового камня, расчищено 133 дождеприемных колодца.

В центральной части Нижегородского района рабочие моют и красят ограждения безопасности, малые архитектурные формы, заборы, ливневые решетки и столбы. В микрорайонах Верхние Печеры, Усиловском, Деловая – Родионова идет очистка проезжей части, тротуаров и лестничных сходов. Как рассказал глава администрации района Илья Лагутин, уже вывезено более 500 кубометров мусора с газонов, придомовых территорий, улиц и дорог.

В начале мая в Приокском районе прошла покраска урн, лавочек и ограждений на общественных пространствах и бульварах. Например, работы прошли на Аллее любви, в сквере "Лесной массив" в микрорайоне Щербинки-2. Также прибордюрные полосы были очищены на улицах 40 лет Октября, Кащенко, Ларина, Шапошникова, Геологов, Медицинской, Цветочной, 40 лет Победы и Жукова.

Памятные знаки и памятные места были отремонтированы в Сормовском районе. Был окрашен "Танк Т-34-76" на пр. Кораблестроителей, очищены элементы мемориального комплекса "Танки "Борец за свободу тов. Ленин и Т-34" на пл. Славы, в сквере имени дважды героя Советского Союза В.Г. Рязанова по ул. Шимборского и у памятного знака "Бойцам фронта и тыла" - макета минометной установки "Катюша" посажены цветы.

Сегодня дорожные бригады чистят прибордюрные полосы на улицах Старая Канава, Рубинчика и Дмитрия Павлова, Иванова и пр. Кораблестроителей. Приводятся в порядок ступени на пл. Славы, на пр.Кораблестроителей идет окраска газонного ограждения. Мусор с газонов убирают на ул. Ясной, Ужгородской, Землячки.

В Канавинском районе ямочный ремонт проходит на улице Тихорецкой, а на улицах Интернациональной и Марата очищают прибордюрные полосы. На улице Тихорецкой идет сбор мусора. Откачка воды проходит на улицах Тонкинской, Обухова. Также продолжается уборка в сквере им. А. Григорьева, в сквере по Ярмарочному проезду и Гордеевском сквере.

В Ленинском районе сегодня на проспекте Ленина, 49/2, 51/4 и 51/5, улицах Лейтенанта Шмидта, Порт-Артурской, Адмирала Макарова рабочие очищают прибордюрные полосы, на улицах Матросской, Грекова, Лейтенанта Шмидта, проспекте Ленина, 46 и территориях детских площадок ведется подбор мусора.

Ранее сообщалось, что уборка монументов, памятников и мемориальных досок началась в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству.