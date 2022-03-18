Уборка монументов, памятников и мемориальных досок началась в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уборка монументов, памятников и мемориальных досок началась в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в администрации города.

Так, в Московском районе в рамках подготовки к празднованию Дня Победы рабочие очистили памятники и монументы, а также отмыли прилегающую к ним территорию. На площади Героев были окрашены лавочки, урны и вазоны для цветов.

Также от мусора был очищен микрорайон Шаляпина-Воронова, а на улицах Шаляпина и Магистральной организована формовочная обрезка деревьев, дробление и вывоз остатков ветвей. Кроме того, начался ремонт детской площадки на ул. Красных Зорь, 24.

В Ленинском районе идет ремонт монумента "Труженикам тыла", окраска имён на братской могиле "Родина – мать" и ограждений в сквере Памяти. Также очищаются колодцы на улице Новикова-Прибоя и прибордюрные полосы на проездах по пр. Ленина. Поросль обрезают на ул. Дружбы и около дома №51/2 по пр. Ленина. Сбор мусора прошел в сквере по пр.Ленина, 36, на территориях детских площадок, а на ул. Рылеева была выравнена грунтовая дорога.

В Канавинском районе на улицах Долгополова, Обухова, Июльских дней, Вольской были очищены прибордюрные полосы, а на ул.Анатолия Григорьева проходит ямочный ремонт. На ул. Генерала Зимина промывают колодцы. На Гордеевском пятаке дорожные рабочие моют площадки под метромостом. Откачка воды проходит на ул.Подворной. Ночью была проведена очистка прибордюрных полос и тротуаров на ул. Литвинова, Украинской, Совнаркомовской, пер.Балаклавском, Комсомольском, а также на Московском шоссе.

Также уборка прошла в сквере им. А. Григорьева, в сквере по улице Сергея Есенина, в сквере по Ярмарочному проезду и в сквере им.Бетанкура на пересечении улиц Совнаркомовской и Мануфактурной. В сквере им. А. Григорьева началась покраска лавочек и замена урн. Кроме того, на территории Мещерского озера проводится обработка против клещей.

В центральной части Нижегородского района рабочие красят ограждения, ливневые решетки, столбы и малые архитектурные формы. В общественных пространствах началась акарицидная обработка. На улицах Усилова, Яблоневой, Ковровской, Фруктовой, Лопатина, Касьянова, Хохлова, Деловой, дублере Родионова и Казанском шоссе проведено кронирование деревьев, очистка тротуаров, лестничных сходов и остановочных павильонов. В Александровской Слободе проходит ямочный ремонт дорог.

В Автозаводском районе уже расчищено более 260 км прибордюрных полос на центральных дорогах и внутриквартальных проездах. Сегодня работы прошли на ул.Плотникова, Политбойцов, Дьяконова, Строкина, Газовской. Также дождеприемные колодцы были очищены на ул.Переходникова и Пермякова, а на ул.Красных партизан идет ямочный ремонт. Остановочные павильоны красят на ул. Львовской, Героя Смирнова, а ограждения – на ул. Челюскинцев.

В Сормовском районе продолжается очистка дождеприемных лотков на ул. Светлоярской. Газоны приводятся в порядок на улицах Свободы, Хальзовской, КИМа. Очистка прибордюрных полос идет на ул.Федосеенко. На ул.Культуры рабочие красят газонные ограждения, бордюрный камень моют на ул.Коминтерна. Как сообщили в районной администрации, в апреле на участках ул. Зайцева, Новосоветской, Вождей революции, Станционной, Базарной, Коминтерна ремонт дорог выполнен на площади более 3 тысяч кв. м.

Подрядные организации Приокского района ремонтируют тротуары, сделанные из брусчатки. Так, был отремонтирован тротуар на улице Военных Комиссаров. Также в микрорайоне Щербинки-2 чистят ливневые лотки. Ямочный ремонт завершается на ул. Ларина. Прибордюрные полосы сегодня очистили на улицах Полевой, Тропинина, а на ул. Пятигорской был собран мусор.

В Советском районе уборка дорог прошла на улицах Ашхабадской, Сусловой, Белинского, Ошарской и Окском съезде. Также работы организованы в микрорайоне Лапшиха. В выходные будут окрашены ограждения на Молитовском и Ванеевском мостах.

Ранее сообщалось, что остановочные павильоны и ограждения безопасности красят в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству.