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Общество

Движение по площади Маркина в Нижнем Новгороде будет приостановлено 5-9 мая

04 мая 2022 18:41  [77] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение по площади Маркина в Нижнем Новгороде будет приостановлено 5-9 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, ограничения на площади Маркина напротив дома №2 продлятся с 8:00 5 мая до 22:00 9 мая. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Кроме того, на участке улицы Рождественской напротив дома №33 будет введен запрет на остановку и стоянку транспорта.

Напомним, что Канавинский мост и прилегающие улицы в Нижнем Новгороде будут перекрыты 9 мая в связи с Парадом Победы.

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Теги:
движение Парковка
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