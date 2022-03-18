Движение по площади Маркина в Нижнем Новгороде будет приостановлено 5-9 мая Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение по площади Маркина в Нижнем Новгороде будет приостановлено 5-9 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, ограничения на площади Маркина напротив дома №2 продлятся с 8:00 5 мая до 22:00 9 мая. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Кроме того, на участке улицы Рождественской напротив дома №33 будет введен запрет на остановку и стоянку транспорта.

Напомним, что Канавинский мост и прилегающие улицы в Нижнем Новгороде будут перекрыты 9 мая в связи с Парадом Победы.