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Парусную школу планируется построить на Печерских песках в Нижнем Новгороде

05 мая 2022 11:27  [73] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парусную школу планируется построить на Печерских песках в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в приказе регионального Минграда, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно информации, инвестором строительства станет ООО "ВМК Лето". Школу планируется построить в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда, а также на Печерских песках. Площадь объекта составит 9,5 га. 

При строительстве парусной школы будет возведена спортивная площадка для мини-футбола, 3 площадки для тенниса и 2 территории для игры в бадминтон. Также будут построены административные здания, помещения для хранения инвентаря и учебные классы.

Возводить объект планируется в 4 этапа. На первом из них будет укреплена береговая линия и установлены подпорные стены. Второй этап включает в себя оснащения объекта коммуникациями, а на третьем этапе начнется строительство зданий, обустройство парковки, а также реконструкция дороги на полуостров Печерские пески. На последнем этапе будет проведено благоустройство, включающее в себя обустройство тротуаров и беговых дорожек, установку освещения и устройство площадок общего пользования.

Отмечается, что перед началом строительства необходимо внесение правок в проект планировки и межевания территории.

Ранее сообщалось, что строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей планируется возобновить в 2022 году.

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Теги:
Парусный спорт
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