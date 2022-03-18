Строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей планируется возобновить в 2022 году

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Строительство ФОКа на проспекте Кораблестроителей планируется возобновить в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, проект ФОКа получил положительное заключение государственной экспертизы.
В настоящее время определяются стоимость строительства и источники финансирования. Планируется, что работы начнутся уже в 2022 году в рамках государственно-частного партнерства.
Напомним, что строительством ФОКа на проспекте Кораблестроителей занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией, а здание осталось недостроенным. В ноябре 2019 года оно было передано в региональную собственность.
В феврале 2020 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" право пользования земельным участком, где ведется строительство ФОКа.
Планируется, что недостроенный ФОК будет снесен перед началом строительства нового здания.
СПРАВКА:
Земельный участок площадью 30 тысяч кв.м, где находится стройка, расположен в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей. Строительство ФОКа было начато в 2014 году и должно было завершиться в 2016 году.
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