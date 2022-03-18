Фото:
Новые туалеты установят на четырех общественных пространствах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, в текущем году общественные туалеты планируется установить на территории Гребного канала, в сквере Свердлова, в Александровском саду и на Стрелке.
В "Центре 800" отметили, что в 2021 году туалеты были установлены на территории Окской набережной, Ярмарки, пл. Маркина, наб.Федоровского, Почаинского бульвара.
Ранее сообщалось, что более 80 территорий было благоустроено в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+