Новые туалеты установят на четырех общественных пространствах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые туалеты установят на четырех общественных пространствах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в текущем году общественные туалеты планируется установить на территории Гребного канала, в сквере Свердлова, в Александровском саду и на Стрелке.

В "Центре 800" отметили, что в 2021 году туалеты были установлены на территории Окской набережной, Ярмарки, пл. Маркина, наб.Федоровского, Почаинского бульвара.

Ранее сообщалось, что более 80 территорий было благоустроено в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году.