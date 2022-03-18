Более 80 территорий было благоустроено в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 80 территорий было благоустроено в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии перед депутатам Гордумы.

Согласно информации, в прошедшем году в рамках проекта было благоустроено 52 дворовые территории и 33 общественных пространства.

Финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" в прошлом году составило более 800 млн рублей. Юрий Шалабаев отметил, что гарантия на все работы составляет 5 лет. В этом году уже начались проверки благоустроенных территорий, при выявлении замечаний они будут исправлены подрядчиками по гарантии.

Также глава города отметил, что в 2021 году в городе была проведена масштабная работа по озеленению. Так, было высажено 50,2 тыс. кв. м. цветников, посажено 54,7 тыс. деревьев и кустарников, демонтировано 15,5 тыс. кубометров аварийных и сухостойных насаждений. На содержание объектов озеленения было выделено более 130 млн руб., что почти в 2 раза выше показателей 2020 года.

Также Юрий Шалабаев сообщил, что в течение прошлого года было ликвидировано более 350 несанкционированных свалок и демонтировано более 2 тысяч незаконных сараев и гаражей.



Отдельно глава города отметил обустройство городских территорий для детей. В 2021 году было установлено 42 детских игровых площадки, 96 игровых комплексов на придомовых территориях. Кроме того, 4 площадки установлены по итогам смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование", а в рамках проекта "Вам решать!" нижегородцы выбрали обустройство еще 13 детских городсков.

Комментируя проект "Вам решать!", Юрий Шалабаев отметил благоустройство сквера на пл. Горького, победившего в народном голосовании по программе ФКГС. После благоустройства, на которое было выделено более 80 млн рублей, на территории площади появилась новая брусчатка, арт-объекты, проведено озеленение, а также установлено новое освещение. При этом удалось сохранить исторический вид сквера.



Также в прошлом году в Нижнем Новгороде закончилась реконструкция парка "Швейцария". Глава города рассказал, что только с сентября по декабрь 2021 года обновленный парк посетило более 400 тысяч человек, что подтверждает высокий интерес нижегородцев к этой территории.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.