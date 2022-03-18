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Экстремальная горка в нижегородском аквапарке "Океанис" закрыта на модернизацию. Об этом сообщили представители аквапарка в соцсетях.
Согласно информации, катающиеся на горке "Аквасфера" попадают в сферу, скользят по ее бокам вниз и вверх, а затем покидают ее. Горка относится к типу экстремальных аттракционов.
Представители аквапарка отметили, что горка прошла все проверки и полностью соответствует всем требованиям, но не все посетили соблюдают правила безопасности при спуске на ней.
Поэтому в настоящее время внутри сферы устанавливается дополнительная камера наблюдения. В ближайшее время работы будут окончены.
Напомним, что официальное открытие аквапарка "Океанис" в Нижнем Новгороде состоялось 22 апреля.
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