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Общество

Экстремальная горка в нижегородском аквапарке "Океанис" закрыта на модернизацию

06 мая 2022 11:06  [256] Общество

Фото: страница аквапарка "Океанис" в соцсетях

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экстремальная горка в нижегородском аквапарке "Океанис" закрыта на модернизацию. Об этом сообщили представители аквапарка в соцсетях.

Согласно информации, катающиеся на горке "Аквасфера" попадают в сферу, скользят по ее бокам вниз и вверх, а затем покидают ее. Горка относится к типу экстремальных аттракционов.

Представители аквапарка отметили, что горка прошла все проверки и полностью соответствует всем требованиям, но не все посетили соблюдают правила безопасности при спуске на ней.

Поэтому в настоящее время внутри сферы устанавливается дополнительная камера наблюдения. В ближайшее время работы будут окончены.

Напомним, что официальное открытие аквапарка "Океанис" в Нижнем Новгороде состоялось 22 апреля.

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Теги:
Аквапарк
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