Фото:
Все 25 переданных Москвой трамваев прибыли в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".
Согласно информации, большая часть из них уже прошла обкату и после работы с документами новые трамваи выйдут на наиболее востребованные маршруты в нижней части Нижнего Новгорода.
Напомним, что в Нижний Новгород в 2018 году поступили 11 трамваев из Москвы, в 2020 году – 10, в 2021 году также 10. Кроме того, в 2021 году было закуплено 11 новых трамваев.
Ранее сообщалось, что более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.
Глеб Никитин рассказал, что эти средства планируется направить реконструкцию почти 100 километров трамвайных путей, а также на строительство двух новых трамвайных веток - в Сормовском и Приокском районах.
Также губернатор отметил, что планируется приобрести 360 единиц транспорта, провести реконструкцию старых и строительство новых тяговых подстанций, ремонт и реконструкцию электрохозяйства.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+