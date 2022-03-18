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Общество

Все 25 переданных Москвой трамваев прибыли в Нижний Новгород

06 мая 2022 11:38  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Все 25 переданных Москвой трамваев прибыли в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, большая часть из них уже прошла обкату и после работы с документами новые трамваи выйдут на наиболее востребованные маршруты в нижней части Нижнего Новгорода.

Напомним, что в Нижний Новгород в 2018 году поступили 11 трамваев из Москвы, в 2020 году – 10, в 2021 году также 10. Кроме того, в 2021 году было закуплено 11 новых трамваев.

Ранее сообщалось, что более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.

Глеб Никитин рассказал, что эти средства планируется направить реконструкцию почти 100 километров трамвайных путей, а также на строительство двух новых трамвайных веток - в Сормовском и Приокском районах.

Также губернатор отметил, что планируется приобрести 360 единиц транспорта, провести реконструкцию старых и строительство новых тяговых подстанций, ремонт и реконструкцию электрохозяйства.

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Теги:
Трамвай Транспорт
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