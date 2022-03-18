Опубликована праздничная программа мероприятий на 9 Мая в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Различные концертные программы, конкурсы, выставки, мастер-классы пройдут в День Победы на открытых площадках и в парках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

В 10:00 на Нижне-Волжской набережной состоится Парад Победы.

Одновременно с этим, в 10:00 от Нижегородской ярмарки стартует "Бессмертный полк". Колонны пройдут по маршруту: ул. Советская – Канавинский мост - Нижневолжская набережная – Парк Победы. Шествие станет завершением Парада Победы на Нижневолжской набережной.

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области запланировано множество мероприятий. Патриотические акции, концерты и конкурсы пройдут в каждом районе.

Вечером после всех мероприятий будет запущен праздничный салют.