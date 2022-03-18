Часы планируется установить на Часовой башне Нижегородского кремля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Управление делами правительства Нижегородской области ищет подрядчика на подготовку проекта реставрации Часовой баши Нижегородского кремля. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, стоимость проекта реставрации оценивается в 3,8 млн рублей.

Подрядчик в ходе разработки проекта должен будет предусмотреть размещение часового механизма в пятигранном срубе часовой избы с караульной площадкой, который находится на четвертом ярусе башни. Также предусматривается установка циферблата часов с наружной стороны пятигранного сруба.

Планируется, что при реставрации башни будут установлены два вращающихся механизма, система колокольного боя на 5 – 11 колоколов и имитация старинного часового механизма с применением каменных гирь.

Исполнитель проекта будет определен 26 мая.

Напомним, что с 17 апреля вновь доступны кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля.

СПРАВКА:

Часовая башня — башня Нижегородского кремля. Расположена в нагорной части между Северной и Ивановской башнями, на самом краю кремлёвской горы. В XVI веке за счёт государевых средств на сооружении были установлены главные городские часы и набатные колокола, звон которых взывал защитников цитадели к обороне.

Часовой механизм размещался наверху башни, внутри деревянной часовой избы, выполненной в виде пятигранного сруба. В соответствии с суточным счётом Древней Руси, циферблат имел 17 делений, по количеству часов самого продолжительного летнего дня. Отдельно отсчитывали дневные и ночные часы: первый час восхода солнца знаменовал 1-й час дня, а час солнечного заката обозначал 1-й час ночи. В

XVIII столетии, после реконструкции, часовой механизм стал отбивать и доли часа. При башне служил специально обученный часовщик, следивший за точностью хода часов.

Оригинал сруба сгорел при пожаре в XIX веке. Современная постройка воссоздана во время реставрации в XX веке.