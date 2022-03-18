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Культура и отдых

Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля возобновятся 17 апреля

15 апреля 2022 12:33  [47] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля возобновятся 17 апреля. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, для нижегородцев и гостей города будет доступен двухкилометровый маршрут по стене, посещение выставок в Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской башнях, а также двух смотровых площадок - в Тайницкой и Георгиевской башнях.

Посетить круговой маршрут можно будет ежедневно с 10:00 до 19:00, билеты можно приобрести в кассах музея "Нижегородский кремль". Единый входной билет на круговой маршрут будет действовать в течение трех дней. Также билеты можно приобрести по "Пушкинской карте".

По словам генерального директора НГИАМЗ Юрия Филиппова, музей "Нижегородский кремль" является самым популярным среди туристов. Его ежегодно посещают около 500 тысяч человек.

Напомним, что кольцевой маршрут восстановленного боевого хода открылся в Нижегородском кремле 22 августа 2021 года.

До этого в течение 230 лет обойти Кремль по стене было невозможно. В конце XIX века в результате оползня Зачатская башня вместе с частью стены была полностью разрушена, а восстановлена она была лишь в 2012 году. Однако боевой ход оставался закрытым из-за аварийных участков стены между Борисоглебской и Георгиевской башнями. Кроме того, в 2018 году ураганным ветром было повреждено около километра деревянного покрытия стен.

В ходе реконструкции Нижегородского кремля было отремонтировано более 1,5 км кладки пола боевого хода, заменены разрушенные белокаменные ступени, произведена замена устаревших выносных лотков и обновлено 6 756 кв.м кровли стен и башен.

На зимний период маршрут был закрыт 8 ноября прошлого года. В это время доступен был только участок стены от Дмитриевской до Часовой башни.

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Теги:
Кремль Экскурсия
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