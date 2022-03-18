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Финальная подготовка к запуску движения началась на развязке на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, в настоящее время рабочие устраивают дорожное покрытие на развязке.
Как рассказал технический директор компании-подрядчика Семен Туякбаев, на строительстве используется плотный мелкозернистый асфальтобетон на нижнем слое и щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на верхнем слое покрытия, который зарекомендовал себя как прочный и выдерживающий большие нагрузки тип покрытия.
Также перед открытием на развязке будет завершено укладывание асфальта, установлены удерживающие и ограждающие конструкции, шумозащитные экраны, дорожные знаки, светофоры и нанесена разметку.
Каждый день на объекте работают 360 человек и 70 единиц техники. Готовность развязки составляет 95%.
Напомним, что развязка на улице Циолковского будет запущена к лету 2022 года.
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