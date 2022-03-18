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Общество

Финальная подготовка к запуску движения началась на развязке на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде

06 мая 2022 15:24  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Финальная подготовка к запуску движения началась на развязке на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время рабочие устраивают дорожное покрытие на развязке.

Как рассказал технический директор компании-подрядчика Семен Туякбаев, на строительстве используется плотный мелкозернистый асфальтобетон на нижнем слое и щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на верхнем слое покрытия, который зарекомендовал себя как прочный и выдерживающий большие нагрузки тип покрытия.

Также перед открытием на развязке будет завершено укладывание асфальта, установлены удерживающие и ограждающие конструкции, шумозащитные экраны, дорожные знаки, светофоры и нанесена разметку.

Каждый день на объекте работают 360 человек и 70 единиц техники. Готовность развязки составляет 95%.

Напомним, что развязка на улице Циолковского будет запущена к лету 2022 года.

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Теги:
Дороги Сормовский район Строительство
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