Городские фонтаны запущены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Городские фонтаны запущены в Нижнем Новгороде. После зимы их привели в порядок подрядчики в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в администрации города.

Так, в Московском районе уже запущены все три фонтана: в скверах им. А.Люкина и Грабина, а также на бульваре Авиастроителей. В рамках месячника в порядок приводят остановочные павильоны на ул.Березовской и на Бурнаковском проезде. Очистка колесоотбойного бруса на разделительной полосе проходит на проспекту Героев. Уборка проходит на Сормовском шоссе. Также на ул.Маршала Воронова продолжается ямочный ремонт с дальнейшим переходом на ул.Черняховского.

В Канавинском районе на улице Генерала Зимина идет очистка прибордюрных полос и уборка газонов. На улице Тонкинской проходит очистка труб в колодце. На Комсомольском шоссе чистят дождеприемные колодцы. На Московском шоссе идет окраска ограждений, а на ул.Движенцев проводится механизированная очистка прибордюрных полос. Ночью были окрашены ограждения на улицах Ивана Романова и Советской. На улицах Анатолия Григорьева и Вольской проходила очистка прибордюрных полос. На Комсомольском шоссе дорожные рабочие мыли тротуар. В администрации также добавили, что подрядчики готовят к запуску фонтаны в сквере им. Чкалова, в сквере у ДК Ленина, в сквере по улице Сергея Есенина и в сквере Канавинский. 9 мая фонтаны начнут свою работу.

В Нижегородском районе работы ведутся на общественных пространствах, а также дамбе Гребного канала, Лысогорском съезде, пер. Плотничном, улицах Нижегородской, Горького, Деловой, Лопатина, Богдановича, Бринского, Фруктовой, Усилова. На улице Родионова у ЖК "Маяк" сегодня ведется ямочный ремонт.

Фонтаны были запущены на площади Маркина, а также на Нижне-Волжской набережной, где каждый день с 21:00 до 23:00 проходит музыкальная шоу-программа. Кроме того, сегодня начал работать фонтан в Чернопрудском сквере, который был отремонтирован в прошлом году.

Сегодня коммунальщики Советского района проводят уборку на улицах Артельной, Бекетова, Белинского, Тимирязева и Пушкина. Также запланирована покраска ограждений на Ванеевском мосту.

В Сормовском районе очищают прибордюрные полосы на заездных карманах ул.Федосеенко, а также на ул. Торфяной, Свободы, Сутырина, Вузовской, улицах балахнинской трассы. Также идет очистка разворотных колец на остановках "Торфопредприятие", "Завод "Лазурь". В песочницы на детских площадках завозят песок. В сквере на ул. Никиты Рыбакова подключены фонтаны

В Ленинском районе дорожные службы красят бортовой камень на подъеме на Мызинский мост, очищают прибордюрные полосы на проспекте Ленина, улице Молитовской, вывозят мусор с территорий детских площадок и улицы Адмирала Макарова, вывозят сухие ветки с проспекта Ленина, д. 51/3, чистят урны по проспекту Ленина, на улице Глеба Успенского. К 9 мая в сквере у гостиницы Заречная будет запущен фонтан.

Сегодня в Приокском районе прошла погрузка собранных резиновых шин и покрышек для дальнейшей переработки. Также ведется ямочный ремонт дорог в микрорайоне Щербинки-2, у дома №105в по проспекту Гагарина и на улице Щербинки-1. Уже запущены фонтаны в парке "Швейцария".

Рабочие Автозаводского района наводят порядок на ул. Веденяпина, Героя Поющева, красят урны на ул.Героя Прыгунова, пр.Кирова, ул.Героя Шнитникова, Комсомольской вывозят мешки с мусором после субботника на ул. Юлиуса Фучика, Автомеханической. На улицах Строкина, Стахановской, Янки Купалы идет окраска остановочных павильонов. В сквере на пр. Ильича запущен фонтан.

Ранее сообщалось, что все фонтаны в Нижнем Новгороде будут запущены к 9 мая.