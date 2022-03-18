"Поезд Победы" пробудет в Нижнем Новгороде до 10 мая

Фото:
"Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Согласно информации, "Поезд Победы" пришёл из Заволжья 6 мая - в преддверии 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Поезд состоит из платформ с техникой военных лет, санитарного вагона и нескольких вагонов-теплушек во главе с тепловозом.
В торжественной встрече "Поезда Победы" приняли участие начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, ветераны Великой Отечественной войны и нижегородцы.
Посетить "Поезд Победы" можно до 10 мая. Он расположен на путях рядом с памятником "Бронепоезд Козьма Минин" (ул. Июльских Дней, 1а).
Напомним, что до 12 мая в в Нижегородском кремле проходит бесплатная иммерсивная инсталляция "Кузница Победы".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+