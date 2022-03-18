"Горький fest" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля
Строительство ФОКа по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 11 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 мая 2022 18:01  [49] "Поезд Победы" пробудет в Нижнем Новгороде до 10 мая
06 мая 2022 16:41  [117] Оркестр Мариинского театра выступит в Нижегородской филармонии 7 мая
06 мая 2022 16:22  [129] Нижегородские государственные музеи 9 мая можно будет посетить бесплатно
06 мая 2022 14:10  [148] Трансляцию нижегородского парада Победы можно будет посмотреть в эфире региональных телекомпаний
06 мая 2022 13:50  [341] Опубликована праздничная программа мероприятий на 9 Мая в Нижнем Новгороде
05 мая 2022 15:42  [375] Более 300 мероприятий будет организовано в Нижегородской области в День Победы
05 мая 2022 14:58  [289] Почти 1,5 тысячи мероприятий доступно для нижегородцев в майские праздники по "Пушкинской карте"
05 мая 2022 10:38  [464] "Поезд Победы" проследует из Заволжья в Нижний Новгород 6 мая
04 мая 2022 16:41  [730] Всероссийский городской фестиваль "Русское зарубежье: города и лица" пройдет в Нижнем Новгороде 15-17 мая
04 мая 2022 14:53  [414] Исторические экскурсии пройдут в нижегородских Заповедных кварталах 7-10 мая
Культура и отдых

"Поезд Победы" пробудет в Нижнем Новгороде до 10 мая

06 мая 2022 18:01  [49] Культура и отдых

Фото: ГЖД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Согласно информации, "Поезд Победы" пришёл из Заволжья 6 мая - в преддверии 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд состоит из платформ с техникой военных лет, санитарного вагона и нескольких вагонов-теплушек во главе с тепловозом.

В торжественной встрече "Поезда Победы" приняли участие начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, ветераны Великой Отечественной войны и нижегородцы.

Посетить "Поезд Победы" можно до 10 мая. Он расположен на путях рядом с памятником "Бронепоезд Козьма Минин" (ул. Июльских Дней, 1а).

Напомним, что до 12 мая в в Нижегородском кремле проходит бесплатная иммерсивная инсталляция "Кузница Победы".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вов День Победы поезд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Бессмертный полк
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph