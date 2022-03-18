"Поезд Победы" пробудет в Нижнем Новгороде до 10 мая Культура и отдых

Фото: ГЖД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Поезд Победы" прибыл в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Согласно информации, "Поезд Победы" пришёл из Заволжья 6 мая - в преддверии 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд состоит из платформ с техникой военных лет, санитарного вагона и нескольких вагонов-теплушек во главе с тепловозом.

В торжественной встрече "Поезда Победы" приняли участие начальник ГЖД Сергей Дорофеевский, замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, ветераны Великой Отечественной войны и нижегородцы.

Посетить "Поезд Победы" можно до 10 мая. Он расположен на путях рядом с памятником "Бронепоезд Козьма Минин" (ул. Июльских Дней, 1а).

Напомним, что до 12 мая в в Нижегородском кремле проходит бесплатная иммерсивная инсталляция "Кузница Победы".