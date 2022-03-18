Правительство Нижегородской области
Фото:
Пенсионеры и льготники смогут получить правовые консультации в приемной губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительство региона.
Согласно информации, 31 мая с 10:00 в приемной губернатора и правительства Нижегородской области пройдут бесплатные правовые консультации для пенсионеров и граждан льготных категорий.
Принимать граждан будут специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.
Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.
Запись на консультацию прекратится за три рабочих дня до даты ее проведения.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+