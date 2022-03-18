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Общество

Пенсионеры и льготники смогут получить правовые консультации в приемной губернатора Нижегородской области

08 мая 2022 11:05  [44] Общество
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионеры и льготники смогут получить правовые консультации в приемной губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительство региона.

Согласно информации, 31 мая с 10:00 в приемной губернатора и правительства Нижегородской области пройдут бесплатные правовые консультации для пенсионеров и граждан льготных категорий. 

Принимать граждан будут специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.      

Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.

Запись на консультацию прекратится за три рабочих дня до даты ее проведения.

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Теги:
Льготы Пенсионеры Правительство Нижегородской области
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