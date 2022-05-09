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Культура и отдых

Всероссийский библиотечный конгресс пройдет 15-20 мая в Нижнем Новгороде

11 мая 2022 10:23  [60] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Всероссийский библиотечный конгресс пройдет 15-20 мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии примут участие 1 270 представителей всех типов и видов библиотек, информационных учреждений, профильных вузов и партнёров этих учреждений.

В рамках конгресса с 14 по 18 мая в центре культуры "Рекорд" пройдет книжная ярмарка, на которой будут представлены 20 ведущих российских и нижегородских издательств.

Также на ярмарке будут организованы встречи с писателями и издателями:

Так, 14 мая в 18:00 пройдет встреча с Анной Матвеевой, писателем, прозаиком, автором романов "Перевал Дятлова, или Тайна девяти", "Завидное чувство Веры Стениной" и других;

15 мая в 18:00 – встреча с Еленой Шубиной, издателем, редактором, литературоведом, руководителем "Редакции Елены Шубиной";

18 мая в 16:00 – встреча с Алексеем Сальниковым, писателем, поэтом и прозаиком, автором романов "Петровы в гриппе и вокруг него", "Отдел" и "Опосредованно";

18 мая в 18:00 – встреча с Шамилем Идиатуллиным, писателем, прозаиком, журналистом, дважды лауреатом премии "Большая книга".

В Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина 15 мая откроется выставка "Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского". В нее войдут предметы из личного собрания общественного деятеля, исследователя книжной культуры, библиофила Михаила Сеславинского. Экспозиция будет работать до 26 июня. Посещение бесплатное.

17 мая в НГХМ по адресу пл. Минина и Пожарского, 2/2 откроется выставка "Татьяна Маврина. Графика из собрания М.В. Сеславинского", на которой будут представлены раритетные издания из частного собрания. Выставка будет работать до конца июля 2022 года.

Напомним, около 18 млн рублей получат нижегородские библиотеки на приобретение книг в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по количеству библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта "Культура".

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