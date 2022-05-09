Горячая линия по вопросам присуждения премии Нижнего Новгорода пройдёт 12 мая Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 25 апреля стартовал приём заявок на соискание премии города. Он будет проходить до 29 мая.

Данная премия присуждается в целях поощрения авторов особо выдающихся работ, внесших значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.

12 мая с 10:00 до 17:00 пройдёт горячая линия о порядке присуждения главной городской награды. Специалисты департамента общественных отношений ответят на вопросы, связанные с участием в конкурсе.

Желающие смогут задать интересующие вопросы по тел.: 467-11-16.

Напомним, свои работы и проекты на соискание премии могут подать юридические и физические лица, а также коллективы физических лиц.

Положение о премии города, подробная информация о конкурсе и формуляры для заполнения заявки размещены на сайте администрации города по ссылке.

По итогам конкурса будет вручено 15 премий в 11 номинациях: "Медицина", "Образование", "Наука и высшая школа", "Литература, культура и искусство", "Краеведение и туризм", "Промышленность, предпринимательство и IT-технологии", "Архитектура, дизайн и экология общественных пространств", "СМИ и социальные медиа", "Социальные проекты, волонтерство и благотворительность", "Спорт и здоровый образ жизни", "Массовые мероприятия". Лауреаты получат денежные призы.