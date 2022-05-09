Городские фонтаны запущены в Нижнем Новгороде
Часы установят на Часовой башне Кремля
Строительство ледового дворца начнется в Нижнем в ближайшее время
Строительство ФОКа по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 11 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2022 13:49  [43] Проезд возле школы №117 в Сормовском районе перекроют до конца июля
11 мая 2022 13:12  [87] Горячая линия по вопросам присуждения премии Нижнего Новгорода пройдёт 12 мая
11 мая 2022 12:02  [119] Вакцина и иммуноглобулин для профилактики клещевого энцефалита закуплены в поликлиники Нижегородской области
11 мая 2022 11:55  [123] Показатели заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области снова идут на спад - менее 130 заболевших за сутки
11 мая 2022 11:36  [126] ОМК внедрила систему повышения культуры безопасности подрядных организаций
11 мая 2022 11:24  [139] Сезон зарыбления начался в водоемах Нижегородской области
11 мая 2022 10:48  [131] "Фронтовые бригады" поздравили 550 ветеранов Нижегородской области
11 мая 2022 09:19  [184] Дождливая и прохладная погода ожидается в Нижегородской области на этой неделе
10 мая 2022 15:25  [384] Нижегородцу вернули более 15 тысяч рублей переплаты за электричество после жалобы в ГЖИ
10 мая 2022 13:53  [402] "Бессмертный полк" прошёл в ряде регионов-партнёров Нижегородской области
Общество

Горячая линия по вопросам присуждения премии Нижнего Новгорода пройдёт 12 мая

11 мая 2022 13:12  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 25 апреля стартовал приём заявок на соискание премии города. Он будет проходить до 29 мая.

Данная премия присуждается в целях поощрения авторов особо выдающихся работ, внесших значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.

12 мая с 10:00 до 17:00 пройдёт горячая линия о порядке присуждения главной городской награды. Специалисты департамента общественных отношений ответят на вопросы, связанные с участием в конкурсе.

Желающие смогут задать интересующие вопросы по тел.: 467-11-16.

Напомним, свои работы и проекты на соискание премии могут подать юридические и физические лица, а также коллективы физических лиц.

Положение о премии города, подробная информация о конкурсе и формуляры для заполнения заявки размещены на сайте администрации города по ссылке.

По итогам конкурса будет вручено 15 премий в 11 номинациях: "Медицина", "Образование", "Наука и высшая школа", "Литература, культура и искусство", "Краеведение и туризм", "Промышленность, предпринимательство и IT-технологии", "Архитектура, дизайн и экология общественных пространств", "СМИ и социальные медиа", "Социальные проекты, волонтерство и благотворительность", "Спорт и здоровый образ жизни", "Массовые мероприятия". Лауреаты получат денежные призы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Премия
Поделиться:
Новости по теме
19 апреля 2022 17:03  [4300] Приём работ на соискание премии Нижнего Новгорода стартует 25 апреля
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
09 мая 2022 14:03Парад Победы 9 мая 2022 года
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph