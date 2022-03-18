Приём работ на соискание премии Нижнего Новгорода стартует 25 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Приём работ на соискание премии Нижнего Новгорода стартует 25 апреля. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, прием заявок будет проходить с 25 апреля по 29 мая.

Юрий Шалабаев рассказал, что в этом году была расширена номинация для специалистов реального сектора экономики и сферы высоких технологий. Также ей было присвоено новое название - "Промышленность, предпринимательство и IT-технологии".

Кроме того, общая номинация "Образование" была разделена на "Образование" и "Наука и высшая школа". Разделение связано с большим объемом номинации, так как в нее поступали заявки, начиная с дошкольного звена и заканчивая высшей школой, что вызывало сложности в оценке и сравнении проектов.

В связи с этим в 2022 году проекты будут оценивать две экспертные комиссии, одна из которых рассмотрит заявки от дошкольного, школьного и сектора дополнительного образования, а вторая комиссия оценит работы из высшей школы и научной сферы.

Всего в преддверии Дня города будет вручено 15 премий в 11 номинациях: "Медицина", "Образование", "Наука и высшая школа", "Литература, культура и искусство", "Краеведение и туризм", "Промышленность, предпринимательство и IT-технологии", "Архитектура, дизайн и экология общественных пространств", "СМИ и социальные медиа", "Социальные проекты, волонтерство и благотворительность", "Спорт и здоровый образ жизни", "Массовые мероприятия".

Ранее сообщалось, что размер нижегородских городских стипендий будет увеличен.