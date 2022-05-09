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Общество

Коммунальщики проводят откачку воды с улиц Нижнего Новгорода после дождливых выходных

11 мая 2022 16:12  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальщики в рамках месячника по благоустройству проводят откачку воды с улиц Нижнего Новгорода после дождливых выходных. Об этом сообщает администрация города.

Так, в Московском районе 10 мая было откачено 1400 кубометров воды. Откачка велась по следующим адресам: пр.Героев 3, 21, 72а; ул. Глинки 40; ул. Бийская, ул. Чаадаева (транспортное кольцо), ул. Народная, 34 и 50; ул. Гастелло. Сегодня работы продолжаются. Также в настоящее время ведется очистка площадок остановочных павильонов, подбор мусора с газонов, сбор мусора из урн, а также уборка прибордюрных полос.

В Канавинском районе воду откачивают на улицах Ухтомского, Стрелке, Обухова и в микрорайоне Гордеевском. На улице Тонкинской проводится ремонт колодца, а на Комсомольском шоссе колодцы очищают. В микрорайоне "Мещерское озеро" и "Старое Канавино" собирают мусор. На улицах Сергея Есенина, Сергея Акимова, Движенцев, Путейской, Пролетарской, Гороховецкой идет очистка тротуаров. Ночью была откачана вода на улицах Генерала Зимина, Ухтомского и Московском шоссе. Сегодня уборка проходит в скверах им.А.И.Григорьева, Канавинском, у ДК им. Ленина, по Ярмарочному проезду, а также на улицах Якорной, Авангардной, Тихорецкой, Карла Маркса, Мира, Мещерском озере и Соляной бирже.

В Ленинском районе проходит очистка прибордюрных полос на улице Баумана и второстепенной дороге проспекта Ленина, очистка от мусора на бульваре Заречном, улице Снежной, в поселке "Дачный", в скверах у гостиницы "Заречная" и "Техноткань". Также воду откачивают с подтопляемых территорий на улицах Новикова-Прибоя, Героя Попова и проезде вдоль Силикатного озера.

В Приокском районе в выходные приводили в порядок скверы и бульвары. Также уборка прошла на проспекте Гагарина, Анкудиновском шоссе, улицах Медицинской, Сахарова, Шапошникова, Корейской и Терешковой. 

В Сормовском районе в выходные дни запустили фонтан в обновленном сквере на пл. Буревестника. Сегодня рабочие очищают разворотные кольца у завода "Красное Сормово", ЗКПД 4, Торфопредприятии и ул. Дубравной. Очистка прибордюрных полос идет на ул. Торфяной, Травяной, Героев Космоса, Иванова, Коперника, Героев Космоса, Боевых дружин. Ведется откачка воды на ул. Лунской, Новосельской, Федосеенко, Гаугеля. За прошедшие сутки с сормовских улиц было откачано 1742 кубометра воды. 

Сегодня в Советском районе запланировано прометание дорог и тротуаров категорий А, Б и В. Как отметил глава администрации района Сергей Колотов, план работ составляется ежедневно и корректируется с учётом обращений, поступающих от жителей.

В Автозаводском районе дождевую воду откачивают на ул.Челюскинцев, Переходникова, Пермякова, Дворовой. На ул.Героя Васильева, Мончегорской, Сазанова, Героя Шнитникова проходит очистка прибордюрных полос. На проспекте Ленина очищают столбы от несанкционированной рекламы. Всего с начала месячника по благоустройству окрашено 97 остановочных павильонов, расчищено 223 дождеприемных колодца на ул.Янки Купалы, Плотникова, Строкина, Раевского, Львовской, Дьяконова, Лоскутова, пер.Моторном и других.

В Нижегородском районе осуществляется сбор мусора на дорогах, территориях общественных пространств, детских и спортивных площадках, во дворах и внутриквартальных проездах. Также ведется покраска и очистка малых архитектурных форм от граффити, прометание тротуаров и лестничных сходов, сбор и вывоз мусора. В выходные дни были окрашены шумозащитные экраны на дублере ул.Красносельской и ул.Верхне-Печерской. Сегодня на улицах Пискунова и Малой Ямской начались подготовительные работы к ямочному ремонту дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запустили городские фонтаны.

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Теги:
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