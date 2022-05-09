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Общество

Благоустройство по нацпроекту "Жильё и городская среда" началось уже на 15 нижегородских общественных пространствах

11 мая 2022 17:08  [93] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство по нацпроекту "Жильё и городская среда" началось уже на 15 нижегородских общественных пространствах. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

Согласно информации, раньше срока благоустройство планируется завершить в сквере "Маяк" в Нижегородском районе.

По словам главы администрации Нижегородского района Ильи Лагутина, главной задачей при работах в сквере является сохранение зеленой зоны и создание комфортной атмосферы для посещения.

В настоящее время в сквере завершились все демонтажные работы, а также были убраны аварийные сухостойные деревья. Подрядчик начал восстанавливать ограждения, формировать дорожно-тропиночную сеть, завозить щебень и песок для установки бордюров и "вывода" дорожек под брусчатку. Также будут установлены несколько лавочек и урн.

По поручению главы города Юрия Шалабаева для инспекции работ в сквере была создана группа общественного контроля, куда вошли глава района, депутаты и местные жители.

Как рассказала депутат гордумы Оксана Дектерёва, группа регулярно проводит осмотр объекта. Так, местные жители обратили внимание на повреждения нескольких деревьев, после чего в кратчайшие сроки была проведена процедура по лечению деревьев.

Напомним, что проголосовать за общественные пространства, который будут благоустроены в 2023 году, можно на сайте с 15 апреля по 30 мая, а тем жителям области, у которых есть сложности с доступом в интернет, помогут проголосовать волонтеры. Волонтерские пункты работают в районных МФЦ и многих торговых центрах.

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Теги:
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