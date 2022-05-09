Строительство ФОКа по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске
Часы установят на Часовой башне Кремля
Городские фонтаны запущены в Нижнем Новгороде
"Горький fest" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2022 18:31  [32] Зампреду Общественной палаты Нижегородской области Михаилу Гапонову исполнилось 50 лет
11 мая 2022 18:25  [49] Парковка будет запрещена на участке Светлогорского проезда со 2 июня
11 мая 2022 17:50  [71] Более 9 тысяч сообщений нижегородцев обработал центр управления регионом в апреле
11 мая 2022 17:36  [79] Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли участие в акциях, приуроченных к Дню Победы
11 мая 2022 17:08  [98] Благоустройство по нацпроекту "Жильё и городская среда" началось уже на 15 нижегородских общественных пространствах
11 мая 2022 16:47  [104] Креативные индустрии Нижегородской области получат 50 млн рублей грантовой поддержки
11 мая 2022 16:26  [202] Нижегородский Минград утвердил проект ФОКа на Казанском шоссе
11 мая 2022 16:12  [129] Коммунальщики проводят откачку воды с улиц Нижнего Новгорода после дождливых выходных
11 мая 2022 15:15  [389] Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде планируется ввести в августе 2022 года
11 мая 2022 14:50  [139] Более 153 тысяч нижегородцев уже приняли участие в голосовании за объекты будущего благоустройства
Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли участие в акциях, приуроченных к Дню Победы

11 мая 2022 17:36  [79] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода приняли участие в праздничных и памятных акциях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они почтили память павших в боях за Родину, а также выразили благодарность ветеранам и труженикам тыла.

Так, председатель гордумы Олег Лавричев принял участие в памятном мероприятии у мемориального комплекса в сквере на пересечении улиц Нартова и Бекетова.

"Вечная память павшим героям Отечества, низкий поклон ветеранам и труженикам тыла за все, что они вынесли на своих плечах, и огромная благодарность за мир, за восстановленную после войны страну, ставшую самой мощной державой на планете", – обратился к присутствующим Олег Лавричев. Также спикер городской Думы принял участие в общегородском Параде Победы 9 мая на Нижневолжской набережной.

Сергей Пляскин принял участие в торжественном митинге, посвященном 77-й годовщине Великой Победы у памятной стелы в память о бойцах фронта и тружениках тыла Великой Отечественной войны на пр. Кораблестроителей. 

Инна Ванькина приняла участие в торжественном мероприятии "Этот День Победы!" в сквере им. Григорьева у стелы "Героям-комсомольцам", а также помогла организовать концерт к 9 Мая в Парке Победы.

Владимир Тарасов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы в поселке Новое Доскино, а также поздравил ветеранов, проживающих на территории избирательного округа №1.

Николай Чернышов возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь", посвященному воинам-горьковчанам, погибшим в годы войны.

Роман Пономаренко принял участие в памятном мероприятии "Во имя жизни на земле", которое состоялось в Парке Славы Автозаводского района.

Герман Карачевский принял участие в памятном мероприятии "Нам жить и помнить" у мемориала Славы в память о заводчанах НАЗ "Сокол", погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Карим Ибрагимов передал подарки и поздравления ветеранам – членам Местного отделения Всероссийского общества слепых, а также автозаводцам-труженикам тыла. Депутат принял участие в праздничных митингах, организованных во дворах домов №6 по улице Школьной и №17 по проспекту Октября, посвященных героям Советского Союза Геннадию Габайдуллину и Борису Мамутину.

Татьяна Скоробогатова совместно с волонтерами привела в порядок после зимы территорию у обелиска, установленного в память погибшим в годы Великой Отечественной войны дизелестроителям, работавшим на заводе "Двигатель революции".

Оксана Дектерева помогла благоустроить территорию около Камня памяти героев-нижегородцев участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который установлен по инициативе жителей на аллее Победы в сквере "Красная горка". По ее словам, в праздничные дни у Памятного камня установили постамент в виде красной звезды.

Мария Самоделкина приняла участие в международной акции "Сад памяти", в рамках которой будет высажено более 300 тысяч сеянцев. 

Жанна Скворцова в преддверии Дня Победы приняла участие в посадке аллеи около Дома офицеров. Также она приняла участие в параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне "Во имя Отчизны – Победа!", который прошел в Парке Победы.

Андрей Дранишников принял участие в открытии обновленных мемориальных досок Героям Советского Союза Анатолию Шумилову и Сергею Сафронову. Также депутат принял участие в открытии почетной Вахты Памяти у стелы "Труженикам тыла".

Депутаты Ольга Балакина, Юлия Мантурова, Руслан Станчев, Герман Карачевский, Михаил Рыхтик и Владимир Поддымников-Гордеев лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территориях их избирательных округов. Депутаты вручили им цветы и памятные подарки.

Станислав Прокопович помог в проведении мероприятия в Нижегородском театре "Вера", на котором чествовали ветеранов, блокадников, узников фашистских лагерей и детей Великой Отечественной войны. 

Анна Татаринцева помогла организовать праздничное мероприятие в поселке Кудьма и выделила средства МКУК "Централизованная библиотечная система Приокского района" на приобретение сувениров и необходимых материалов для мастер-классов по изготовлению открыток и писем-треугольников, которые прошли в парке "Швейцария".

Владимир Амельченко и Юрий Ерофеев помогли в организации и проведении на своих избирательных округах спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы: Межрегионального турнира по боксу памяти Ф.А. Бокарева и традиционного турнира по уличному баскетболу среди школьных команд "День Победы".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
09 мая 2022 14:03Парад Победы 9 мая 2022 года
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph