Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли участие в акциях, приуроченных к Дню Победы Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода приняли участие в праздничных и памятных акциях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они почтили память павших в боях за Родину, а также выразили благодарность ветеранам и труженикам тыла.

Так, председатель гордумы Олег Лавричев принял участие в памятном мероприятии у мемориального комплекса в сквере на пересечении улиц Нартова и Бекетова.

"Вечная память павшим героям Отечества, низкий поклон ветеранам и труженикам тыла за все, что они вынесли на своих плечах, и огромная благодарность за мир, за восстановленную после войны страну, ставшую самой мощной державой на планете", – обратился к присутствующим Олег Лавричев. Также спикер городской Думы принял участие в общегородском Параде Победы 9 мая на Нижневолжской набережной.

Сергей Пляскин принял участие в торжественном митинге, посвященном 77-й годовщине Великой Победы у памятной стелы в память о бойцах фронта и тружениках тыла Великой Отечественной войны на пр. Кораблестроителей.

Инна Ванькина приняла участие в торжественном мероприятии "Этот День Победы!" в сквере им. Григорьева у стелы "Героям-комсомольцам", а также помогла организовать концерт к 9 Мая в Парке Победы.

Владимир Тарасов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы в поселке Новое Доскино, а также поздравил ветеранов, проживающих на территории избирательного округа №1.

Николай Чернышов возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь", посвященному воинам-горьковчанам, погибшим в годы войны.

Роман Пономаренко принял участие в памятном мероприятии "Во имя жизни на земле", которое состоялось в Парке Славы Автозаводского района.

Герман Карачевский принял участие в памятном мероприятии "Нам жить и помнить" у мемориала Славы в память о заводчанах НАЗ "Сокол", погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Карим Ибрагимов передал подарки и поздравления ветеранам – членам Местного отделения Всероссийского общества слепых, а также автозаводцам-труженикам тыла. Депутат принял участие в праздничных митингах, организованных во дворах домов №6 по улице Школьной и №17 по проспекту Октября, посвященных героям Советского Союза Геннадию Габайдуллину и Борису Мамутину.

Татьяна Скоробогатова совместно с волонтерами привела в порядок после зимы территорию у обелиска, установленного в память погибшим в годы Великой Отечественной войны дизелестроителям, работавшим на заводе "Двигатель революции".

Оксана Дектерева помогла благоустроить территорию около Камня памяти героев-нижегородцев участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который установлен по инициативе жителей на аллее Победы в сквере "Красная горка". По ее словам, в праздничные дни у Памятного камня установили постамент в виде красной звезды.

Мария Самоделкина приняла участие в международной акции "Сад памяти", в рамках которой будет высажено более 300 тысяч сеянцев.

Жанна Скворцова в преддверии Дня Победы приняла участие в посадке аллеи около Дома офицеров. Также она приняла участие в параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне "Во имя Отчизны – Победа!", который прошел в Парке Победы.

Андрей Дранишников принял участие в открытии обновленных мемориальных досок Героям Советского Союза Анатолию Шумилову и Сергею Сафронову. Также депутат принял участие в открытии почетной Вахты Памяти у стелы "Труженикам тыла".

Депутаты Ольга Балакина, Юлия Мантурова, Руслан Станчев, Герман Карачевский, Михаил Рыхтик и Владимир Поддымников-Гордеев лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территориях их избирательных округов. Депутаты вручили им цветы и памятные подарки.

Станислав Прокопович помог в проведении мероприятия в Нижегородском театре "Вера", на котором чествовали ветеранов, блокадников, узников фашистских лагерей и детей Великой Отечественной войны.

Анна Татаринцева помогла организовать праздничное мероприятие в поселке Кудьма и выделила средства МКУК "Централизованная библиотечная система Приокского района" на приобретение сувениров и необходимых материалов для мастер-классов по изготовлению открыток и писем-треугольников, которые прошли в парке "Швейцария".

Владимир Амельченко и Юрий Ерофеев помогли в организации и проведении на своих избирательных округах спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы: Межрегионального турнира по боксу памяти Ф.А. Бокарева и традиционного турнира по уличному баскетболу среди школьных команд "День Победы".