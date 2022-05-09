Городские фонтаны запущены в Нижнем Новгороде
Строительство ФОКа по адаптивным видам спорта началось в Дзержинске
Строительство ледового дворца начнется в Нижнем в ближайшее время
"Горький fest" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 мая 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2022 18:31  [17] Зампреду Общественной палаты Нижегородской области Михаилу Гапонову исполнилось 50 лет
11 мая 2022 18:25  [38] Парковка будет запрещена на участке Светлогорского проезда со 2 июня
11 мая 2022 17:50  [69] Более 9 тысяч сообщений нижегородцев обработал центр управления регионом в апреле
11 мая 2022 17:36  [75] Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли участие в акциях, приуроченных к Дню Победы
11 мая 2022 17:08  [93] Благоустройство по нацпроекту "Жильё и городская среда" началось уже на 15 нижегородских общественных пространствах
11 мая 2022 16:47  [102] Креативные индустрии Нижегородской области получат 50 млн рублей грантовой поддержки
11 мая 2022 16:26  [200] Нижегородский Минград утвердил проект ФОКа на Казанском шоссе
11 мая 2022 16:12  [126] Коммунальщики проводят откачку воды с улиц Нижнего Новгорода после дождливых выходных
11 мая 2022 15:15  [385] Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде планируется ввести в августе 2022 года
11 мая 2022 14:50  [139] Более 153 тысяч нижегородцев уже приняли участие в голосовании за объекты будущего благоустройства
Общество

Парковка будет запрещена на участке Светлогорского проезда со 2 июня

11 мая 2022 18:25  [38] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парковка будет запрещена на участке Светлогорского проезда со 2 июня.  Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения будут введены на участке Светлогорского проезда от дома №40 по проспекту Гагарина до дома №1Б по переулку Светлогорскому.

Как пояснили в департаменте, изменения вводятся для беспрепятственного встречного разъезда автомобилей.

Ранее сообщалось, что парковка на участке улицы Базарной в Нижнем Новгороде будет ограничена с 19 мая.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парковка Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
09 мая 2022 14:03Парад Победы 9 мая 2022 года
Архив
Любовь и голуби
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph