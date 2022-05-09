Фото:
Парковка будет запрещена на участке Светлогорского проезда со 2 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ограничения будут введены на участке Светлогорского проезда от дома №40 по проспекту Гагарина до дома №1Б по переулку Светлогорскому.
Как пояснили в департаменте, изменения вводятся для беспрепятственного встречного разъезда автомобилей.
Ранее сообщалось, что парковка на участке улицы Базарной в Нижнем Новгороде будет ограничена с 19 мая.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+