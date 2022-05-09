Определены победители конкурса на самую чистую дворовую территорию в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Определены победители конкурса на самую чистую дворовую территорию в рамках проекта "Чисто.Культурно.ТОС". Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, всего в акции приняли участие более 500 человек, среди которых активисты ТОСов и соседских центров, школьники и местные жители. С 16 по 30 апреля они провели субботники на 42 объектах.

В конкурсе принимали участие 27 команд, из которых нижегородцы голосованием в соцсетях выбрали 8 команд-победителей:

1. "Чисто — вМесте", Нижегородский район

2. "Авангард", Канавинский район

3. "Тандем", Советский район

4. "Девчата из Агрокомбината", Канавинский район

5. "СЦ "На Заводской", Ленинский район

6. "Фабрикант", Канавинский район

7. "Позитив", Советский район

8. "ТОС Копосово", Сормовский район.

Как отметили представитель ТОС микрорайона "15 квартал" Антонина Варенова и руководитель соседского центра "1 – микрорайон" Ольга Шиман, субботники помогли жителям познакомиться и сделать общее доброе дело.

Ранее сообщалось, что более 9 тыс. кубометров мусора собрали в Нижнем Новгороде участники общегородского субботника.