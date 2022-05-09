Вновь включать отопление в Нижнем Новгороде не планируется Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вновь включать отопление в Нижнем Новгороде не планируется. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры мэрии.

Согласно информации, включать отопление снова не планируется в связи с тем, что в Нижнем Новгороде уже началась подготовка к новому отопительному сезону.

Ресурсоснабжающие организации и ДУКи перешли на летний режим работы, а на котельных стартовали ремонтно-восстановительные работы.

Ранее в социальных сетях нижегородцы пожаловались на холод в квартирах и попросили городскую администрацию вернуть отопление.

Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 5 мая.

