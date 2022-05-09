Администрация Нижнего Новгорода
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Нижегородская мэрия не получала уведомления от администрации Харькова о разрыве побратимских отношений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации столицы Приволжского округа.
"В администрацию Нижнего Новгорода официальных уведомлений от администрации Харькова не поступало", - сказал собеседник агентства.
Напомним, что 11 мая Харьковский городской совет принял решение о разрыве побратимских отношений с Нижним Новгородом, Белгородом, Москвой, Новосибирском и Санкт-Петербургом.
Нижний Новгород заключил соглашение об установлении побратимских отношений с Харьковом 13 декабря 2001 года. Основными направлениями сотрудничества городов были экономика, здравоохранение, культура и образование.
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