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Политика

Нижегородская мэрия не получала уведомления от администрации Харькова о разрыве побратимских отношений

12 мая 2022 12:59  [125] Политика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская мэрия не получала уведомления от администрации Харькова о разрыве побратимских отношений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации столицы Приволжского округа.

"В администрацию Нижнего Новгорода официальных уведомлений от администрации Харькова не поступало", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что 11 мая Харьковский городской совет принял решение о разрыве побратимских отношений с Нижним Новгородом, Белгородом, Москвой, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

Нижний Новгород заключил соглашение об установлении побратимских отношений с Харьковом 13 декабря 2001 года. Основными направлениями сотрудничества городов были экономика, здравоохранение, культура и образование.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Международное сотрудничество Побратим
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