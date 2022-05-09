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Харьков разорвал побратимские отношения с Нижним Новгородом. Об этом сообщается на сайте горсовета Харькова.
Согласно информации, такое решение было принято единогласно 11 мая на внеочередной сессии Харьковского городского совета.
Также Харьков прекратил побратимские отношения с другими российскими городами: Белгородом, Москвой, Новосибирском и Санкт-Петербургом.
Как сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода, соглашение об установлении побратимских отношений с Харьковом было подписано 13 декабря 2001 года. Основными направлениями сотрудничества городов были экономика, здравоохранение, культура и образование.
Таким образом, количество город-побратимов Нижнего Новгорода сократилось до 19.
Ранее сообщалось, что Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами.
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