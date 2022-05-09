Харьков разорвал побратимские отношения с Нижним Новгородом Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Харьков разорвал побратимские отношения с Нижним Новгородом. Об этом сообщается на сайте горсовета Харькова.

Согласно информации, такое решение было принято единогласно 11 мая на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Также Харьков прекратил побратимские отношения с другими российскими городами: Белгородом, Москвой, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

Как сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода, соглашение об установлении побратимских отношений с Харьковом было подписано 13 декабря 2001 года. Основными направлениями сотрудничества городов были экономика, здравоохранение, культура и образование.

Таким образом, количество город-побратимов Нижнего Новгорода сократилось до 19.

Ранее сообщалось, что Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами.