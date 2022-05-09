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Политика

Харьков разорвал побратимские отношения с Нижним Новгородом

12 мая 2022 10:15  [91] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Харьков разорвал побратимские отношения с Нижним Новгородом. Об этом сообщается на сайте горсовета Харькова.

Согласно информации, такое решение было принято единогласно 11 мая на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Также Харьков прекратил побратимские отношения с другими российскими городами: Белгородом, Москвой, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

Как сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода, соглашение об установлении побратимских отношений с Харьковом было подписано 13 декабря 2001 года. Основными направлениями сотрудничества городов были экономика, здравоохранение, культура и образование.

Таким образом, количество город-побратимов Нижнего Новгорода сократилось до 19.

Ранее сообщалось, что Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами.

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Теги:
Международное сотрудничество Побратим
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