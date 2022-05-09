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Политика

Максим Селезнев назначен начальником нижегородского АТК

12 мая 2022 13:09  [201] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Максим Селезнев назначен начальником управления административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, сегодня у него первый рабочий день в новом статусе.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, перед Максимом Селезневым стоят задачи по достижению ключевых показателей муниципального контроля, которые были приняты городской Думой в феврале 2022 года.

"Мы ушли от "палочной системы", когда результатом деятельности АТК считались только проверки и штрафы. Хотя эти показатели по-прежнему остаются важными в сфере благоустройства и содержания территорий. Но появились и новые задачи, например, в части земельного контроля или приведения к нормативам содержания муниципального жилья. Думаю, что опыт, полученный Максимом Алексеевичем во время работы в прокуратуре, поможет в выстраивании грамотной стратегии развития управления", - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, что прежний начальник Иван Соловьев ушел со своего поста в связи с переходом на другую работу.

СПРАВКА:
Максим Алексеевич Селезнев родился в городе Дзержинске Нижегородской области.

Закончил Волжскую государственную академию водного транспорта. С 1998 по 2022 год прошел путь от помощника прокурора до прокурора Сормовского района Нижнего Новгорода.

С 24 января – возглавлял МКУ "Административно-техническая инспекция г.Нижнего Новгорода". С 12 мая - начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
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