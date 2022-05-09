Максим Селезнев назначен начальником нижегородского АТК

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Максим Селезнев назначен начальником управления административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно информации, сегодня у него первый рабочий день в новом статусе.
По словам мэра города Юрия Шалабаева, перед Максимом Селезневым стоят задачи по достижению ключевых показателей муниципального контроля, которые были приняты городской Думой в феврале 2022 года.
"Мы ушли от "палочной системы", когда результатом деятельности АТК считались только проверки и штрафы. Хотя эти показатели по-прежнему остаются важными в сфере благоустройства и содержания территорий. Но появились и новые задачи, например, в части земельного контроля или приведения к нормативам содержания муниципального жилья. Думаю, что опыт, полученный Максимом Алексеевичем во время работы в прокуратуре, поможет в выстраивании грамотной стратегии развития управления", - отметил Юрий Шалабаев.
Напомним, что прежний начальник Иван Соловьев ушел со своего поста в связи с переходом на другую работу.
СПРАВКА:
Максим Алексеевич Селезнев родился в городе Дзержинске Нижегородской области.
Закончил Волжскую государственную академию водного транспорта. С 1998 по 2022 год прошел путь от помощника прокурора до прокурора Сормовского района Нижнего Новгорода.
С 24 января – возглавлял МКУ "Административно-техническая инспекция г.Нижнего Новгорода". С 12 мая - начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.
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