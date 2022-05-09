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Общество

Нижегородская администрация озвучила полный список дорог для ремонта в 2022 года

13 мая 2022 14:13  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская администрация озвучила полный список дорог для ремонта в 2022 года. Представители мэрии опубликовали перечень, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, в 2022 году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 23 участка дорог. На эти цели выделено 943 млн рублей.

Контракты на выполнение работ на 16 участках уже разыграны. На сэкономленные по итогам торгов решено отремонтировать еще 7 дополнительных участков.

Также по программе "Вам решать" будет проведен ремонт небольших дорог, в том числе в частном секторе.

Перечь дорог для ремонта в Нижнем Новгороде в 2022 году:

Автозаводский район

пр. Ильича — от пр. Ленина до ул. Красноуральской;

- Южное Шоссе — от ул. Юлиуса Фучика до ул.Янки Купалы.

Канавинский район

ул. Лесной городок — от Московского шоссе до ул. Ухтомского.

Ленинский район

ул. Глеба Успенского;

- ул. Волочильная (от улицы Премудрова до улицы Дружбы);

- ул. Гвоздильная.

Московский район

ул. Мориса Тореза — от Сормовского шоссе до ул. Куйбышева.

Нижегородский район

ул. Яблоневая — от ул. Фруктовой до ул. Деловой;

- ул. Ульянова — от ул. Нестерова до ул. Трудовой;

- Нижневолжская набережная — от оси Канавинского моста до Казанского съезда.

Приокский район

- ул. Ларина.

Советский район

Кладбищенский проезд — от ул. Медицинской до ул. Заярской;

- ул. Юбилейная — от ул. Ванеева до Кладбищенского проезда;

- ул. Ванеева — от ул. Белинского до ул. Рокоссовского (в границах участка дороги от ул. Агрономической до ул. Адмирала Васюнина).

Сормовский район

-ул. Гаугеля — от пр. Кораблестроителей до ул. Светлоярской;

- ул. Коновалова — от пр. Кораблестроителей до АЗС.

Дополнительные участки

ул. Большая Покровская (участок от ул. Крупской до пл. Горького);

- Похвалинский съезд (от пл. Маслякова до Канавинского моста);

- ул. Бекетова (от ул. Ванеева до переезда к/т "Звезда");

- ул. Полтавская (от ул. Белинского до ул.Бориса Панина);

- ул. Бориса Панина (от ул. Ванеева до Высоковского проезда);

- ул. Генкиной (от ул. Ванеева до ул. Родниковой);

- ул. 50-летия Победы.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит более 3,3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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