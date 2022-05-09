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Общество

Ремесленная ярмарка пройдет 14-15 мая в нижегородском парке Свердлова

13 мая 2022 14:56  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремесленная ярмарка пройдет 14-15 мая в нижегородском парке Свердлова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на ярмарке будет представлена посуда из керамики, соевые свечи, натуральная косметика и домашний текстиль, одежда от локальных стилистов, деревянные игрушки с росписью ручной работы, уникальные шоколадные изделия и сыры. 

Также на территории парка пройдут лекции и мастер-классы, будут организованы фотозона и фудкорт с музыкальным сопровождением.

Ранее сообщалось, что почти 25 млн рублей выделено на организацию ярмарочной деятельности в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ярмарки
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